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Akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştular! Kan donduran olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştular! Kan donduran olay

Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini akaryakıt istasyonu kafesine çağıran ve yanında getirdiği silahla öldüren kişi intihar etti.

Akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştular! Kan donduran olay

Cengiz Altınel (40) ile boşanma aşamasında eşi Pınar Altınel (32) görüşmek için Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştu.

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Akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştular! Kan donduran olay

Burada tartışmaya başlayan çiftten Cengiz Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra intihar etti. Sağlık ekipleri, kadının da kocanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştular! Kan donduran olay

Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

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