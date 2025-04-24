Akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştular! Kan donduran olay
Anadolu Ajansı
|
Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini akaryakıt istasyonu kafesine çağıran ve yanında getirdiği silahla öldüren kişi intihar etti.
Cengiz Altınel (40) ile boşanma aşamasında eşi Pınar Altınel (32) görüşmek için Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştu.
13
Burada tartışmaya başlayan çiftten Cengiz Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra intihar etti. Sağlık ekipleri, kadının da kocanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
23
Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.
33