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Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Benzin, mazot ve LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yansıyan 50 kuruşa varan zamlar vatandaşların akaryakıt istasyonlarına akın etmesine neden oldu.

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

TÜRKİYE genelinde akaryakıta zam geleceği haberini duyan sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

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Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Son günlerde akaryakıta gelen zamlar sürücüleri tedirgin etmeye başlarken bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarına litrede 50 kuruş zam geleceği öğrenildi.

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Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Zam haberini alan sürücüler akşam saatlerinde benzinliklere akın etti.

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Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Zamdan etkilenmemek için depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

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