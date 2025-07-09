Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Bir zam daha geldi
Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Motorine zam gelirken, fiyatlar gece yarısı pompaya yansıdı. İşte 9 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları...
Temmuz ayının ilk günlerinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan otomatik ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatları keskin bir şekilde yükselmişti. Motorin şimdi bir kez daha zamlandı. 9 Temmuz 2025 itibarıyla motorin litre fiyatı 55 TL’yi aştı.
BENZİN, MOTORİN VE LPG TEMMUZDA UÇTU
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG’ye 97 kuruş zam yapılmıştı. Bu artışların ardından motorin fiyatı 53 TL bandını aşmıştı.
MOTORİNE GECE YARISI ZAMMI
9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,20 TL daha zam geldi. Böylece motorin litresi 55 TL’nin üzerine çıkmış oldu.
9 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (İSTANBUL ORTALAMASI)
Benzin (litre): 51,80 TL
Motorin (litre): 55,10 TL
LPG (litre): 28,45 TL