Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Bir zam daha geldi

Temmuz ayının ilk günlerinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan otomatik ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatları keskin bir şekilde yükselmişti. Motorin şimdi bir kez daha zamlandı. 9 Temmuz 2025 itibarıyla motorin litre fiyatı 55 TL’yi aştı.