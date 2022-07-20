Akademisyen Celal Şengör'ün gençliğini görenler Esen Yenenler zannetti, sosyal medya sallandı!
Ünlü akademisyen Celal Şengör, sosyal medya hesabından geçlik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenler Eser Yenenler zannetti. Şengör'ün gençlik fotoğrafının altına birbirinden şaşkın yorumlar yağdı: ''Eser Yenenler sandım''
Ünlü akademisyen Celal Şengör, sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla tüm dikkatleri üstüne çekti. Eser Yenenler'e benzerliğiyle sosyal medyayı sallayan o fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı. Birçok kişinin Yenenler'e benzettiği o fotoğraf, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu, bu benzerlik gündeme bomba gibi düştü.
Başarılı akademisyen Celal Şengör, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.
Şengör'ün beyaz sakallı fotoğrafını gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise Eser Yenenler'e benzetti.
Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren akademisyen Celal Şengör, son olarak gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şengör'ün fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.