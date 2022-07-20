Akademisyen Celal Şengör'ün gençliğini görenler Esen Yenenler zannetti, sosyal medya sallandı!

Ünlü akademisyen Celal Şengör, sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla tüm dikkatleri üstüne çekti. Eser Yenenler'e benzerliğiyle sosyal medyayı sallayan o fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı. Birçok kişinin Yenenler'e benzettiği o fotoğraf, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu, bu benzerlik gündeme bomba gibi düştü.