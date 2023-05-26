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AK Parti’nin Sonuç Alma Sistemi (SAS) görüntülendi

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AK Parti’nin Sonuç Alma Sistemi (SAS) görüntülendi

AK Parti’nin Sonuç Alım Sistemi (SAS) görüntülendi. 28 Mayıs'ta sandıklar açıldığı andan itibaren sistem üzerinden sonuçlar anında takip edilebilecek.

AK Parti’nin Sonuç Alma Sistemi (SAS) görüntülendi

AK Parti Genel Merkezi'nde kurulan (SAS) sistemi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. AK Parti, SAS ile seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenip sonuçları karşılaştıracak. 

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AK Parti’nin Sonuç Alma Sistemi (SAS) görüntülendi

Genel Merkez’de kurulan sisteme 81 ilden gelen oyların sonuçları giriliyor. Sonuç Alma Sistemi sayesinde sandık sonuçları genel merkeze sağlıklı bir şekilde aktarılacak. 

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AK Parti’nin Sonuç Alma Sistemi (SAS) görüntülendi

Cumhurbaşkanı da sandıklar açıldığı andan itibaren sistem üzerinden sonuçları anında takip edebilecek.

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