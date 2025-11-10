BIST 10.974
DOLAR 42,23
EURO 48,81
ALTIN 5.533,87

AK Parti'nin masasındaki son anket! İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran

|
AK Parti'nin masasındaki son anket! İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran

Partiler seçim dönemi olmasa da düzenli olarak anketler yaptırarak seçmenin gözündeki durumlarını anbean kontrol ediyorlar. Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek de bugünkü köşesinde AK Parti'ni n masasındaki son anketlerden verileri okuyucusuyla paylaştı.

AK Parti'nin masasındaki son anket! İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran - Resim: 1

İşte Selek'in o yazısından ilgili bölüm ve anketteki oy oranları:

17
AK Parti'nin masasındaki son anket! İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran - Resim: 2

"Bir grup meslektaşımla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile sohbet ettik. İstanbul'u konuştuk. Konu anketlere geldi. Özdemir, AK Parti'ye geçen ilçelerde (Beykoz, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa) önde olduklarını söyledi. Beykoz'da desteğin yüzde 42'lerden 48'lere çıktığını, yüzde 55'i yakalayacakları ifade etti.

27
AK Parti'nin masasındaki son anket! İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran - Resim: 3

Kimileri İBB'ye yolsuzluk operasyonlarının ters teptiğini öne sürüyordu. Abdullah Özdemir, "Aksine pozitif bir ivme var. Asıl artış iddianame yazıldıktan sonra ortaya çıkacak. Partimizin nisan ayında 32,5 olan oy oranı eylülde 36 bandına çıktı" dedi.

37
AK Parti'nin masasındaki son anket! İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran - Resim: 4

Özdemir, CHP'de yaşananlarla ilgili şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Bir seneye bu kadar yolsuzluğu nasıl sığdırmışlar inanılır gibi değil! Galiba gireriz çıkarız ne olur ki diye düşünüyorlar. Belediye başkanı gözaltına alınmadan bir gün önce AK Partili ilçe başkanından rüşvet istemiş.

47