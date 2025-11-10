AK Parti'nin masasındaki son anket! İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran
Partiler seçim dönemi olmasa da düzenli olarak anketler yaptırarak seçmenin gözündeki durumlarını anbean kontrol ediyorlar. Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek de bugünkü köşesinde AK Parti'ni n masasındaki son anketlerden verileri okuyucusuyla paylaştı.
İşte Selek'in o yazısından ilgili bölüm ve anketteki oy oranları:
"Bir grup meslektaşımla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile sohbet ettik. İstanbul'u konuştuk. Konu anketlere geldi. Özdemir, AK Parti'ye geçen ilçelerde (Beykoz, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa) önde olduklarını söyledi. Beykoz'da desteğin yüzde 42'lerden 48'lere çıktığını, yüzde 55'i yakalayacakları ifade etti.
Kimileri İBB'ye yolsuzluk operasyonlarının ters teptiğini öne sürüyordu. Abdullah Özdemir, "Aksine pozitif bir ivme var. Asıl artış iddianame yazıldıktan sonra ortaya çıkacak. Partimizin nisan ayında 32,5 olan oy oranı eylülde 36 bandına çıktı" dedi.
Özdemir, CHP'de yaşananlarla ilgili şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Bir seneye bu kadar yolsuzluğu nasıl sığdırmışlar inanılır gibi değil! Galiba gireriz çıkarız ne olur ki diye düşünüyorlar. Belediye başkanı gözaltına alınmadan bir gün önce AK Partili ilçe başkanından rüşvet istemiş.