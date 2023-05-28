AK Partili seçmen sokağa döküldü: Erdoğan'ın seçim zaferi yurt genelinde kutlanıyor! Renkli görüntüler...
13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan zafer kazandı. Yurdun dört bir yanından seçmenler seçim sonucunu kutlamak için sokaklara döküldü. Bayraklarla caddelere inen kimi vatandaşlar konvoylarla kimileri ise halaylarla zaferi kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlarına göre zaferi, Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşları sevince boğdu.
Milyonarca kişi, davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Ellerine Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayrağı alan vatandaşlar meydanları doldurdu. Kimi vatandaşlar da araçları ile konvoy oluşturdu.
MUĞLA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre zaferi, Muğla’nın Fethiye ilçesinde Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşları sokağa döktü.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi yüzde 52 ile zaferle tamamlamasının ardından Fethiye’de vatandaşlar sokaklara akın etti.