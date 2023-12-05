AK Partili kurmayların aklındaki rakam! Bomba kulis yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kulislerde konuşulan pek çok rakam var. Mart’ta yapılacak yer seçimler öncesi seçim bölgelerinde dolaşan AK Partililerin, asgari ücretin en az 16 bin lira olması gerektiği yolunda kulis yaptığı öne sürüldü.