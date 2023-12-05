AK Partili kurmayların aklındaki rakam! Bomba kulis yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kısa bir süre sonra toplanacak. Yeni asgari ücret milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Kulislerde 2024 asgari ücret için pek çok rakam konuşulurken, seçim bölgelerinde çalışmalarda bulunan AK Partililerin 16 bin lira üzerinden kulis yaptığı iddia edildi.
Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kulislerde konuşulan pek çok rakam var. Mart’ta yapılacak yer seçimler öncesi seçim bölgelerinde dolaşan AK Partililerin, asgari ücretin en az 16 bin lira olması gerektiği yolunda kulis yaptığı öne sürüldü.
Gazete Pencere’nin haberine göre, AK Parti kurmayları, asgari ücretteki artışın yüzde 40 civarında kalabileceğini belirtiyor. Kurmayların dilindeki rakam 16 bin lira.
Partide en az yüzde 50 artış olması gerektiğini söyleyenler olsa da bu rakamın işveren tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu konuşuluyor.
Asgari ücrette devlet işverene 500 liralık destek sağlıyor. 2024 yılında bu desteğin sürmesi için işveren tarafının talebi olduğu biliniyor. Hükümet ise bu konuya ilişkin bir karar vermiş değil.