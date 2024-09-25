AK Partili Güler'den kafa karıştıran emeklilik yaşı ve çalışma saati mesajı!
Çalışanlar hem emeklilik sistemi için yapılacak reformu hem de çalışma saatlerinin düşürülüp düşürülmeyeceğini merak ediyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca kişinin merak ettiği iki kritik konuda açıklamalarda bulundu. Ancak o açıklamalar kafaları iyice karıştırdı. Güler emeklilik sisteminin değişeceği mesajını verirken, mesai saatlerinin kısalmasına ilişkinse, “Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok” dedi.
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) çalışma saatleri, genel tatil ücretleri, esnek çalışma, haftalık ve yıllık izin gibi birçok başlıkta yeni düzenlemeler masaya yatırılmıştı.
Toplantıda çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması; uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyası gerekleri ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alınmıştı.
Çalışma saatleri konusunda atılan bu adım milyonlarca kişide heyecan yaratırken AK Parti’den gelen açıklama ise kafaları karıştırdı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunun gündemine gelen emeklilik reformu ve çalışma saatlerinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Güler, “Emeklilik sistemi değişecek mi?, "Çalışma saatleri düşecek mi?” sorularına net yanıt verdi.
EMEKLİLİK YAŞINDA 70’İ İŞARET ETTİ
Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır" dedi.