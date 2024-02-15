AK Partili Aziz Yeniay'a suikast girişiminde 16 kişi tutuklandı! 15-20 saniye ile ölümden kurtuldu

13 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.