AK Partili Aziz Yeniay'a suikast girişiminde 16 kişi tutuklandı! 15-20 saniye ile ölümden kurtuldu
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından adliye sevk edilen 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a yönelik suikast girişimi soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Şubat Cumartesi yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan 26 şüpheli dün adliyeye çıkarıldı.
Adliyede savcılığa çıkarılan 22 şüpheliden 13'ü tutuklanma, 4'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi, 5 şüpheli serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Böylece saldırıya ilişkin tutuklu sayısı, daha önce tutuklanan suça sürüklenen 3 çocukla birlikte 16'ya yükseldi.