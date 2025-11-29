AK Parti'den yeni düzenleme! Sistem değişiyor, o ücretlere ayar geliyor

Esnafın ürettiği mal ve hizmetler için AK Parti'den yeni bir düzenleme geliyor. Ekmek, simit, minibüs, taksi ve servis ücretleri gibi hizmetlerin fiyatlandırılmasına yeni sistemin kapısı aralandı. Buna göre, kapsam dahilindeki fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.