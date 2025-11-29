AK Parti'den yeni düzenleme! Sistem değişiyor, o ücretlere ayar geliyor
AK Parti TBMM Başkanlığına yeni bir kanun teklifi sundu. Buna göre, esnafın ürettiği mal ve hizmetler için belirlenecek fiyat tarifelerine yeni sistem getiriliyor. Esnaf fiyat tarifeleri maliyet, kâr marjı ve OVP’deki enflasyon hedefleri dikkate alınarak fiyatlandırılacak. İşte detaylar...
Esnafın ürettiği mal ve hizmetler için AK Parti'den yeni bir düzenleme geliyor. Ekmek, simit, minibüs, taksi ve servis ücretleri gibi hizmetlerin fiyatlandırılmasına yeni sistemin kapısı aralandı. Buna göre, kapsam dahilindeki fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığının görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde 30 günlük süre, bakanlığa görüş talebinin iletildiği gün duracak ve görüşün birliğe iletildiği günden itibaren devam edecek. Onaylanan fiyat tarifesine itiraz edilmediği taktirde 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Belediyeler tarafından itiraz edilen veya Bakanlığın görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifeleri 15 gün içinde uzlaşma komisyonunda nihai karara bağlanacak.
ÇOĞUNLUK DİKKATE ALINACAK!
Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tarafından itiraz edilen fiyat tarifeleri ile Bakanlığın görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde Bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifelerinin değerlendirilmek üzere uzlaşma komisyonuna sunulması usulü getiriliyor.