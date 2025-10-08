AK Parti'den milyonları ilgilendiren açıklama! Emeklilik yaşı değişiyor mu?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, emeklilik sistemine ilişkin merak edilenleri anlattı. “Emeklilik yaşı çok düşük, bu durum gelecek nesillere ihanet sayılabilir” diyen Zeybekçi yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Ancak bahsedilen konu emekli olma yaşının değişeceği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. İşte kritik açıklamanın detayları...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi emeklilik konusunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Emeklilik sisteminde reform niteliğinde çalışmalar yapıldığından bahseden Zeybekçi, emekli olacaklar için kritik bilgiler paylaştı.
EMEKLİLİK YAŞIYLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMALI
“Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda gelecek nesillere ihanet denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme yok ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı. Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde bizim oraların tabiriyle ‘Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı.’ İlk dokunduğumuz yer burası olmamalı. Bizim bazı şeyleri milli mutabakatla, her şeyi bir kenara bırakarak Anayasa’ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuz zaman bir daha emeklilik yaşına gelip de dokunan olmaz.”
Öncelikle belirtmek gerekir. Zeybekçi, emeklilik yaşı ile ilgili yeni bir düzenleme olmadığının altını çiziyor. Bununla birlikte, emeklilik yaşının çok düşük olduğunu, bir daha dokunulmamak üzere düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor.
2008 YILINDA SON DEĞİŞİKLİK YAPILDI
2008 yılında çıkartılan 5510 Sayılı Kanun ise ilk defa sigortalı çalışmaya 2008 Mayıs ayından itibaren başlayanlarda emeklilik yaşını 65’e çıkardı. Bunlarda da emeklilik yaşı kademeli olarak artacak. Bir işverene bağlı (4/a) çalışanlarda 7200, kendi adına bağımsız (4/b) çalışanlarda ve kamu görevlilerinde (4/c) 9000 prim gününü 2035 yılı sonuna kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek. Söz konusu prim günlerini 2035’ten sonra tamamlayanların emeklilik yaşı ise her 2 yılda 1 yaş artacak. Kadın ve erkeklerin emeklilik yaşı 2048 yılında 65 yaşta eşitlenecek.