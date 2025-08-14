BIST 10.825
DOLAR 40,78
EURO 47,60
ALTIN 4.381,08

AK Parti’den kuruluş yıl dönümünde duygulandıran #BirlikteYazdık paylaşımı

|
AK Parti’den kuruluş yıl dönümünde duygulandıran #BirlikteYazdık paylaşımı

AK Parti, kuruluş yıl dönümünde özel bir çalışmaya imza attı. Önemli günlere ait yazılmış olan paylaşımlar küçük notlar halinde ölümsüzleştirildi.

AK Parti’den kuruluş yıl dönümünde duygulandıran #BirlikteYazdık paylaşımı - Resim: 1

Parti, iktidarda bulunduğu süre boyunca gerçekleşen önemli gelişmeler ve projelerle ilgili partililerin notlarını derleyerek sosyal medyada paylaştı.

116
AK Parti’den kuruluş yıl dönümünde duygulandıran #BirlikteYazdık paylaşımı - Resim: 2

“#BirlikteYazdık” etiketiyle yapılan bu paylaşımlarda, Türkiye’nin son yıllardaki değişim ve dönüşüm süreci vurgulanırken, birlik ve beraberlik mesajı öne çıktı.

İşte o paylaşımlar

216
AK Parti’den kuruluş yıl dönümünde duygulandıran #BirlikteYazdık paylaşımı - Resim: 3
316
AK Parti’den kuruluş yıl dönümünde duygulandıran #BirlikteYazdık paylaşımı - Resim: 4
416