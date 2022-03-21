AK Parti'den ilk Metaverse etkinliği: Katılımcılara artırılmış gerçeklik yaşatıldı

Bir QR kodunun cep telefonuna okutulmasının ardından yönlendirilen sayfada, Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye'nin haberleşme ve gözlem uyduları, TÜRKSAT 5B uydusu gibi projelerle, önemli yatırımların yanı sıra bazı çalışmalar artırılmış gerçeklikle görülebildi.