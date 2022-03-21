AK Parti'den ilk Metaverse etkinliği: Katılımcılara artırılmış gerçeklik yaşatıldı
Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin kullanılarak fiziksel dünyayı sanal dünya ortamında hayata geçiren "metaverse" kavramı, AK Parti'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Forum Metaverse" programında ele alındı.
AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen Forum Metaverse etkinliği, katılımcılara artırılmış gerçeklik deneyimi sundu.
AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Forum'a, iki binden fazla davetli katıldı.
Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin her alanda görülebildiği etkinlikte, katılımcılara çeşitli konu ve alanlarda metaverse deneyimi sunuldu.
Bir QR kodunun cep telefonuna okutulmasının ardından yönlendirilen sayfada, Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye'nin haberleşme ve gözlem uyduları, TÜRKSAT 5B uydusu gibi projelerle, önemli yatırımların yanı sıra bazı çalışmalar artırılmış gerçeklikle görülebildi.