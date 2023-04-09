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AK Parti'de kritik atamalar! 4 il başkanlığına yeni isimler

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AK Parti'de kritik atamalar! 4 il başkanlığına yeni isimler

AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı. İşte yeni isimler...

AK Parti'de kritik atamalar! 4 il başkanlığına yeni isimler

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen kentlerdeki 4 il başkanlığına atama yaptı.

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AK Parti'de kritik atamalar! 4 il başkanlığına yeni isimler

Adıyaman İl Başkanlığı'na vekaleten Emrah Erkan Bulucu getirildi.

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AK Parti'de kritik atamalar! 4 il başkanlığına yeni isimler

Kilis İl Başkanlığı'na vekaleten Mehmet Metin Karakuş getirildi.

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AK Parti'de kritik atamalar! 4 il başkanlığına yeni isimler

Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten Ali İhsan Delioğlu getirildi.  

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