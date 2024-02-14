AK Parti seçim çalışmasında bomba gelişme! Aziz Yeniay 15-20 saniye ile suikastten kurtuldu

İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernekte gerçekleştirdiği "Mardinliler Buluşması" programı sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin devam eden soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak gerçekleşen saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturmada hedefin AK Parti adayı Aziz Yeniay olduğu kesinleşti.

Öte yandan 26 şüpheliden 4’ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar’daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Saldırıyı yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.