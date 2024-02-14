AK Parti seçim çalışmasında bomba gelişme! Aziz Yeniay 15-20 saniye ile suikastten kurtuldu
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yniay'ın seçim çalışmasına yönelik silahla saldırıyla ilgili flaş gelişme. Aziz Yeniay'ın 15-20 saniye ile suikastten kurtulduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernekte gerçekleştirdiği "Mardinliler Buluşması" programı sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin devam eden soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak gerçekleşen saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturmada hedefin AK Parti adayı Aziz Yeniay olduğu kesinleşti.
Öte yandan 26 şüpheliden 4’ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar’daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Saldırıyı yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Olaya ilişkin gözaltı sayısının 23 olduğu açıklanmıştı. 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, bu sayı ile birlikte gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.
26 şüpheliden 4’ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar’daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Saldırıyı yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Para karşılığı suikast girişimi
Soruşturma ilişkin son bilgileri aktaran CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun, "Bu olayın Aziz Yeniay'a bir suikast girişimi olduğu yönünde bilgi var. Ve bunun para karşılığı yapıldığı belirtiliyor." dedi.