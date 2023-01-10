AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a sapık dadandı! En genç vekil 'korkuyorum' dedi
TBMM'nin en genç ismi olan AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak, saplantılı bir kişinin mesajları sonrası soluğu savcılıkta aldı. Meclis kapısına dayanarak Kadak'la ısrarla görüşmek isteyen Mustafa A., mail ve mesajlarla genç vekili rahatsız etmeye devam edince, savcılık harekete geçti.
Meclis'in en genç milletvekili saplantılı bir adamın tacizlerinden korkunca savcılığa şikayetçi oldu. AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a bir süre önce Mustafa A. isimli kullanıcı tarafından sahibi olduğu meclis mailine mesajlar gelmeye başladı.
Sabah gazetesinin haberine göre, mesaj içeriğinde kendisine aşık olduğunu belirten genç adam, genç vekil için satın aldığı ve göndereceği çikolata çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar ve aşk dolu mesajlar yer alıyordu.
Meclis'in kapısına dayandı
Mailleri dikkate almayan genç vekil, 11 Aralık günü ise büyük bir şok yaşadı. Maillerin sahibi, meclis kapısına gelmiş ve Kadak'la görüşmek istemişti.
'Kimseden korkmuyorum' deyip devam etti
Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek genç vekili rahatsız etmeye devam etti.