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AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a sapık dadandı! En genç vekil 'korkuyorum' dedi

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AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a sapık dadandı! En genç vekil 'korkuyorum' dedi

TBMM'nin en genç ismi olan AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak, saplantılı bir kişinin mesajları sonrası soluğu savcılıkta aldı. Meclis kapısına dayanarak Kadak'la ısrarla görüşmek isteyen Mustafa A., mail ve mesajlarla genç vekili rahatsız etmeye devam edince, savcılık harekete geçti.

AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a sapık dadandı! En genç vekil 'korkuyorum' dedi

Meclis'in en genç milletvekili saplantılı bir adamın tacizlerinden korkunca savcılığa şikayetçi oldu. AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a bir süre önce Mustafa A. isimli kullanıcı tarafından sahibi olduğu meclis mailine mesajlar gelmeye başladı.

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AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a sapık dadandı! En genç vekil 'korkuyorum' dedi

Sabah gazetesinin haberine göre, mesaj içeriğinde kendisine aşık olduğunu belirten genç adam, genç vekil için satın aldığı ve göndereceği çikolata çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar ve aşk dolu mesajlar yer alıyordu.

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AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a sapık dadandı! En genç vekil 'korkuyorum' dedi

Meclis'in kapısına dayandı

Mailleri dikkate almayan genç vekil, 11 Aralık günü ise büyük bir şok yaşadı. Maillerin sahibi, meclis kapısına gelmiş ve Kadak'la görüşmek istemişti.

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AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a sapık dadandı! En genç vekil 'korkuyorum' dedi

'Kimseden korkmuyorum' deyip devam etti

Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek genç vekili rahatsız etmeye devam etti.

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