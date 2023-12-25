AK Parti kurmayları asgari ücret için anlaştı! Erdoğan "1000 TL daha artırsak ne olur" dedi! Mehmet Şimşek de...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun rakamların konuşulacağı 3. toplantısının yarın yapılması bekleniyor. 7 milyon çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücretle ilgili hem işçi hem de işveren tarafın ilk kez masaya rakam getirecek. Ankara kulisleri ise son iddia ile çalkalanıyor. AK parti kurmayları asgari ücret için anlaştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan artırmak için devreye girdi. Mehmet Şimşek ekibine sorunca o ihtimal arttı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Türk-İş ve patronların asgari ücret pazarlığında üçüncü görüşmenin ne zaman yapılacağı merak konusu. Ankara kulislerinde toplantının yarın yapılabileceği konuşulurken, AK Parti kurmaylarının yeni asgari ücret konusunda anlaştıkları iddia edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarının anlaştığı rakamı 1000 TL yukarı çekmek için araştırma talimatı verdi.
Asgari ücret artışı için işçi ve işveren temsilcilerinin Çalışma Bakanlığı koordinesinde pazarlıkları sürerken, AK Parti kurmayları da asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda çalıştı. AK Parti kurmaylarının üzerinde anlaştıkları asgari ücret rakamı, asgari ücret için son sözü söyleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Ancak Erdoğan biraz daha artırılıp artırılamayacağının araştırılmasını istedi.
Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre patronlar asgari ücretin artışı ile oluşacak maliyet için devletten destek beklerken görüşmelere asgari ücretli işçilerle katılan Türk-İş enflasyon karşısında yüksek bir artış bekliyor.
Hükümet kanadı ise asgari ücretin bütçeye vereceği maliyeti düşünüyor. Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti kurmayları asgari ücretin 16 bin liraya yükseltilmesinde anlaştı. Ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete yüzde 50 civarında zam yapılması takdirde bütçenin bundan nasıl etkileneceğini merak ettiği konuşuluyor.