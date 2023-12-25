AK Parti kurmayları asgari ücret için anlaştı! Erdoğan "1000 TL daha artırsak ne olur" dedi! Mehmet Şimşek de...

Asgari ücret artışı için işçi ve işveren temsilcilerinin Çalışma Bakanlığı koordinesinde pazarlıkları sürerken, AK Parti kurmayları da asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda çalıştı. AK Parti kurmaylarının üzerinde anlaştıkları asgari ücret rakamı, asgari ücret için son sözü söyleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Ancak Erdoğan biraz daha artırılıp artırılamayacağının araştırılmasını istedi.