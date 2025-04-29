AK Parti infaz yasası için harekete geçti! Ceza sınırı değişiyor
AK Parti'nin hazırladığı yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre; konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Hamile ve çocuklu kadınlar cezalarını konutunda tamamlayabilmesini mümkün kılan söz konusu düzenleme ile basit suçlardan ceza alanlar, gündüz işe gidip akşam hapse dönecek.
Adalet Bakanlığı ile AK Parti grup yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinde Ceza İnfaz Yasası’nda yapılacak değişikliklerle, yeni infaz modelleri hayata geçirilecek. Ceza İnfaz Yasasında yer alan konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz düzenlemelerinde esnekliğe gidilmesi planlanlıyor.
CEZA SINIRI 5 YILA ÇIKACAK
Mevcut kanuna göre 3 yıla kadar taksirle işlenen suçlar için verilen hapis cezalarının, evde infaz, hafta sonu infaz ve geceleyin infaz gibi yöntemlerle dışarda infazı mümkün.
Ancak 3 yılın altındaki cezaların yatarı olmadığı için bu infaz yöntemlerinin uygulaması da bulunmuyor. Yeni Yargı Paketi ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitimine 5 yılın altına kalan hükümlülerin cezaları dışarda infaz edebilecek.
DIŞARIDA İNFAZ ŞARTLARI ESNETİLECEK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması öngörülüyor. Hasta hükümlüler için de dışarıda infaz şartları esnetilecek.