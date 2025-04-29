AK Parti infaz yasası için harekete geçti! Ceza sınırı değişiyor

Ancak 3 yılın altındaki cezaların yatarı olmadığı için bu infaz yöntemlerinin uygulaması da bulunmuyor. Yeni Yargı Paketi ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitimine 5 yılın altına kalan hükümlülerin cezaları dışarda infaz edebilecek.