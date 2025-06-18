AK Parti grup toplantısında sürpriz misafir! Ünlü iş insanı da oradaydı
Bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda sürpriz bir isim yer aldı. Milletvekillerinin oturduğu sıralarda, ünlü iş insanı Leyla Alaton da görüldü.
AK Parti'nin bu hafta gerçekleşen grup toplantısında sürpriz bir isim yer aldı.
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İş insanı ve Alarko Holding'in sahiplerinden Leyla Alaton, AK Partili vekillerin oturduğu sıralarda görüldü.
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Alaton'un yanında Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü vardı.
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Leyla Alaton, Bloomberg HT'de Gözde Atasoy'a verdiği röportajda çanta ve business bilet açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
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