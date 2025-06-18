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AK Parti grup toplantısında sürpriz misafir! Ünlü iş insanı da oradaydı

AK Parti grup toplantısında sürpriz misafir! Ünlü iş insanı da oradaydı

Bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda sürpriz bir isim yer aldı. Milletvekillerinin oturduğu sıralarda, ünlü iş insanı Leyla Alaton da görüldü.

AK Parti grup toplantısında sürpriz misafir! Ünlü iş insanı da oradaydı - Resim: 1

AK Parti'nin bu hafta gerçekleşen grup toplantısında sürpriz bir isim yer aldı. 

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AK Parti grup toplantısında sürpriz misafir! Ünlü iş insanı da oradaydı - Resim: 2

İş insanı ve Alarko Holding'in sahiplerinden Leyla Alaton, AK Partili vekillerin oturduğu sıralarda görüldü. 

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AK Parti grup toplantısında sürpriz misafir! Ünlü iş insanı da oradaydı - Resim: 3

Alaton'un yanında Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü vardı. 

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AK Parti grup toplantısında sürpriz misafir! Ünlü iş insanı da oradaydı - Resim: 4

Leyla Alaton, Bloomberg HT'de Gözde Atasoy'a verdiği röportajda  çanta ve business bilet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 

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