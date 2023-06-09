AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kaza geçirdi! Yola çıkan kurbanlığa çarpıp şarampole uçtu
Payitaht Abdülhamit dizisiyle tanınan ve 14 Mayıs'ta milletvekili seçilen AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun devrilen TIR'dan kaçan kurbanlık hayvanlara çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada Yenişehirlioğlu ile oğlu yaralandı.
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen canlı hayvan yüklü tırdan çevreye dağılan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Sinanpaşa ilçesi Karacaören Köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 40 ABN 026 plakalı kurbanlık büyükbaş hayvan yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.
Yan yatan araç sürüklenerek karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada kupası alev alan tırdan sürücü kendi imkanları ile çıkabildi. Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlar ise kasadan dışarı çıkarak çevreye dağıldı.
Bu sırada yoldan geçmekte olan ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Muhammet Talha Yenişehirlioğlu’nu taşıyan Ünal Özdemir idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil ise yola dağılan büyükbaş hayvanlardan birisine çarparak şarampole girdi.