AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kaza geçirdi! Yola çıkan kurbanlığa çarpıp şarampole uçtu

Bu sırada yoldan geçmekte olan ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Muhammet Talha Yenişehirlioğlu’nu taşıyan Ünal Özdemir idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil ise yola dağılan büyükbaş hayvanlardan birisine çarparak şarampole girdi.