AK Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, AK Parti'de de tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce AK Parti Genel Merkezi'nde çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı. Gazetecilere de temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı.