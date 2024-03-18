AK Parti elindeki son İstanbul anketini paylaştı! Bu zamana kadarki en düşük fark

31 Mart Yerel Seçimleri için artık son viraja girildi. Partiler hem seçmenlerini bir arada tutmaya çalışıyor hem de kararsızları kendi tarafına çekmeye çalışıyor. En önemli çalışmalar ise tüm Türkiye'nin sonuçlarını merak ettiği İstanbul'da yaşanıyor.