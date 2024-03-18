AK Parti elindeki son İstanbul anketini paylaştı! Bu zamana kadarki en düşük fark
Seçime artık sayılı günler kaldı. Siyasi yasakların önümüzdeki günlerde başlamasıyla anket paylaşımı sona erecek. Son anketlerde ise aradaki farklar oldukça dikkat çekti. Herkesin merak ettiği İstanbul'da ise nefes kesen yarış devam ediyor. Kurum mu önde, yoksa İmamoğlu mu? İşte AK Parti'nin duyurduğu son anket...
31 Mart Yerel Seçimleri için artık son viraja girildi. Partiler hem seçmenlerini bir arada tutmaya çalışıyor hem de kararsızları kendi tarafına çekmeye çalışıyor. En önemli çalışmalar ise tüm Türkiye'nin sonuçlarını merak ettiği İstanbul'da yaşanıyor.
Ekrem İmamoğlu ikinci kez zafere ulaşacak mı? Yoksa Murat Kurum İBB'nin yeni başkanı mı olacak? Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı anketlere olan ilgiyi artıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe de İstanbul'daki son anketi paylaştı.
Kararsızların çok önemli bir yer tuttuğu ankette Kurum önde yer alırken aradaki farkın azlığı ise gözlerden kaçmadı. Konuyla ilgili konuşan Kabaktepe şu ifadeleri kullandı;
Daha çok seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş oluyor. Kararsız seçmen son 15 güne, çok az kısmı sandığa kadar kararsız. Seçmenin kararı bitmiştir dediğimiz bir seçim hiç yaşamadık.