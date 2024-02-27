AK Parti araştırması diye paylaştı! "Emekliler AK Parti'den uzaklaşıyor, yüzde 30'u gitti!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ü emekli yılı ilan etti. Son zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 bin TL'ye çıktı, bayram ikramiyesinin ise 5 bin TL yapılacağı konuşuluyordu ki, rakam 3 bin TL'de kaldı. 2000'li yılların başında asgari ücretin 1.5 katı emekli maaşı alan emekliler, şimdi asgari ücrete bile yaklaşamıyor. Tüm bunlar emeklilerdeki memnuniyetsizliği artırdı.