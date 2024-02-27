AK Parti araştırması diye paylaştı! "Emekliler AK Parti'den uzaklaşıyor, yüzde 30'u gitti!"
Emekli maaşlarına taksit taksit yapılan zam, emeklileri memnun etmedi. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkartılması da emeklideki memnuniyetsizliği artırdı. Emeklilerin üst üste hayal kırıklıkları sonrası AK Parti'den uzaklaştığı ve bunun da AK Parti'nin yaptırdığı anketlere yansıdığı iddia edildi. "AK Parti'nin yaptırdığı araştırmanın sonuçları" diye o anket sonuçlarını paylaştı..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ü emekli yılı ilan etti. Son zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 bin TL'ye çıktı, bayram ikramiyesinin ise 5 bin TL yapılacağı konuşuluyordu ki, rakam 3 bin TL'de kaldı. 2000'li yılların başında asgari ücretin 1.5 katı emekli maaşı alan emekliler, şimdi asgari ücrete bile yaklaşamıyor. Tüm bunlar emeklilerdeki memnuniyetsizliği artırdı.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AK Parti'nin emekli çıkmazını yazdı. Babacan'ın yazısına göre "Ekonomik krizden en çok etkilenen kitlenin partiden uzaklaştığı ortaya çıktı. Babacan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:
Tabandaki 65 yaş
- Parti yönetimi, tabanlarının halen kendileriyle hareket edip etmediğini araştırırken, ilginç sonuçlara ulaştılar. AK Parti’nin seçmen tabanında, 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor.
- Ancak, son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu.