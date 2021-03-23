Ajdar'ın konser istekleri Jennifer Lopez'i solladı program için de milyonlar istemişti
Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için para isteyen Ajdar'ın konser istekleri ise ağızları açık bıraktı.
Seneler önce Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Ajdar, son zamanlarda istekleriyle magazin gündeminde konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına davet etmesinin ardından 1 milyon Euro isteyen Ajdar'ın konser istekleri de 'yok artık' dedirtti.
Bu kez kendisine bir festivalde sahneye çıkması için teklif götüren kişilere isteklerini sıraladı. Erbil'deki sahne alması için teklif gelen fenomen isim, 5 milyon euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil talep etti.
Bu istekleri duyanların ağzı açık kaldır. Ajdar'ın ne yapmak istediğini ise kimse anlayamadı.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Ajdar'ın Armağan Çağlayan'dan 1 milyon Euro istemesi çok konuşulmuştu.