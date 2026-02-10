Ajda Pekkan'ın vokalistine taciz şoku! 66 yaşındaki adam huzurevinden...
Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tufantepe’nin yaşadığı olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyadan gönderildiği öne sürülen mesajlar sonrası başlatılan süreçte şüpheli hakkında hapis talebiyle dava açıldı.
Süperstar Ajda Pekkan’ın sahnedeki ekibinde yer alan vokalist Tuğba Tufantepe, yaşadığı olayla gündeme geldi. Tufantepe’nin, sosyal medya üzerinden kendisine gönderildiğini öne sürdüğü uygunsuz mesajlar ve videolar sonrası şikayetçi olduğu öğrenildi. Başlatılan soruşturmanın ardından şüpheli hakkında cinsel taciz suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay magazin kulislerinde geniş yankı uyandırırken, gelişmeler sosyal medyada da yakından takip ediliyor.
Ajda Pekkan’ın vokalisti ve Tarık Sezer Orkestrası’nın solisti Tuğba Tufantepe, bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden taciz mesajları ve uygunsuz içerikli videolar aldığını belirterek savcılığa başvurdu.
Ajda Pekkan’ın vokalisti ve Tarık Sezer Orkestrası’nın solisti Tuğba Tufantepe, bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden taciz mesajları ve uygunsuz içerikli videolar aldığını belirterek savcılığa başvurdu.
Dubai’de yaşayan sanatçı, ifadesinde kendisine sürekli gönderilen "Aşkım, bebeğim" şeklindeki mesajlardan ve videolardan dolayı bunaldığını dile getirdi.
MESAJLARI GÖNDEREN KİŞİ HUZUREVİNDEN ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, taciz içerikli mesajları gönderen kişi tespit edildi.