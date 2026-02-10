Ajda Pekkan'ın vokalistine taciz şoku! 66 yaşındaki adam huzurevinden...

Süperstar Ajda Pekkan’ın sahnedeki ekibinde yer alan vokalist Tuğba Tufantepe, yaşadığı olayla gündeme geldi. Tufantepe’nin, sosyal medya üzerinden kendisine gönderildiğini öne sürdüğü uygunsuz mesajlar ve videolar sonrası şikayetçi olduğu öğrenildi. Başlatılan soruşturmanın ardından şüpheli hakkında cinsel taciz suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay magazin kulislerinde geniş yankı uyandırırken, gelişmeler sosyal medyada da yakından takip ediliyor.