Ajda Pekkan'ın ultra lüks villası! 6 odalı villayı satamayınca fiyat kırdı
Süper star Ajda Pekkan, İstanbul'daki süper lüks villasını yeniden satılığa çıkardı. Daha önce villasında kallavi zamma giden usta sanatçı, alıcı bulamayınca bu kez fiyatı öncekine göre düşük tuttu.
Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yeniden villasını satma kararı aldı. Ajda Pekkan, daha önce koronavirüs döneminde villasını satışa çıkarmıştı. 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 6 odası 2 salonu bulunan ultra lüks villa, 38 milyona satışa çıkarıldı. Duayen sanatçı, daha önce villasını 46 milyon TL'ye satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı. Peki ultra lüks villanın özellikleri neler, Ajda Pekkan koronavirüs döneminde neler yapıyor? İşte detaylar.
Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.
Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.
Ajda Pekkan, karantinada günlerini ultra lüks villasında geçirdi. Usta sanatçı Bahçeköy’deki minik sarayında neler yaptı?
Ajda Pekkan'ın 1100 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi. 1100 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.