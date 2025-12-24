Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'ın sağlığı hakkında açıklama! Kanserin sebebi bakın neymiş...
Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, bir süredir kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Akciğerinde tespit edilen kitle sonrası tedavi sürecine başlayan ünlü isim, yaşadıklarını paylaşarak sevenlerine önemli bir uyarıda bulundu.
Talihsiz bir kaza sonrası hastaneye başvuran Semiramis Pekkan, yapılan kontroller sırasında akciğerinde şüpheli bir oluşum fark edildiğini öğrendi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından hızlı bir şekilde tetkik sürecine giren Pekkan, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından hastane odasından bir video yayımlayan Pekkan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Hayat bazen insanı hiç beklemediği yerden sınayabiliyor. Basit bir düşüş sonrası yaptırdığım kontroller sırasında bambaşka bir gerçekle karşılaştım. Çok şükür iyiyim ama erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak gördüm.”