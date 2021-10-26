Ajda Pekkan'ın gerçek yaşı ne? Semiramis Pekkan'dan güldüren paylaşım
Semiramis Pekkan, kardeşi Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bikinili pozların ardından yaşının aslında söylenilenden daha fazla olduğuna dair söylentilere, esprili bir paylaşımla yanıt verdi.
Ajda Pekkan kıyafetleri, fiziği, yıllara meydan okuyan görüntüsü ile sık sık gündem oluyor. Pekkan, son olarak yeni albümü için verdiği bikinili pozlar ile adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı sallayana pozların ardından Ajda Pekkan'ın yaşı bir kez daha merak konusu oldu. Süperstar'ın bilinenin aksine 74 değil 82 yaşında olduğu konuşulmaya başladı.
Semiramis Pekkan, Instagram sayfasında Ajda Pekkan'ın yaşını ti'ye alan esprili bir paylaşım yaptı.
Pekkan, photoshop'la yapılan fotoğrafı "Osmanlı arşivinde bulunmuş, gizli bilgiymiş..." notuyla paylaştı.