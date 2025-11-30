Ajda Pekkan'dan garip anlaşma! Reklam karşılığında bakın ne yaptırdı...

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, Süperstar tadilat ve dekorasyonu 4 yıl süren villasına bugüne kadar 30 milyon TL harcamış. Tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar, zemin ve havuzu yıktırıp yeniden yaptırmış. Siyah-gri ağırlıklı mobilyaları özel tasarlanmış, Feng Şui'ye göre yerleştirilmiş.