Ajda Pekkan'dan büyük sürpriz! Reyting rekorları kıran dizide oyuncu olacak
Ajda Pekkan'dan hayranlarına sürpriz geldi. Başarılı isim, bir dizinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu ve ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Ajda Pekkan'dan şaşırtan bir haber geldi.
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve en son Farah Zeynep Abdullah'ı oyuncu kadrosuna dahil eden Kızılcık Şerbeti bu kez, Ajda Pekkan'ı ağırlayacak.
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Herkesi şaşırtan bu habere dair ilk kareler de Twitter hesabı üzerinden servis edildi.
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Ajda Pekkan'ın kendisi olarak konuk olacağı bölüm yılbaşı gecesi veya 29 Aralık Cuma gecesi izleyiciyle buluşacak.
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