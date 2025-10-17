Ajda Pekkan'dan 40 milyonluk anlaşma! Çikolata markasıyla anlaştı
Süperstar Ajda Pekkan yaptığı yeni anlaşma ile adından söz ettirdi. Bir çikolata markası ile anlaşan Pekkan, 40 milyon TL'yi cebine koydu.
Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla hep ilgi odağı olmayı başaran Ajda Pekkan bu kez bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.
Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Pekkan'ın 40 milyon TL karşılığında bir çikolata markasının üç reklamında oynayacağı belirtildi.
AJDA PEKKAN'IN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI
Her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atan Ajda Pekkan geçen günlerde en büyük pişmanlığını itiraf etmişti.
Henüz 5 yaşındayken komşularına yabancı şarkılar söylediğini belirten Süperstar "Çok isterdim keşke piyano veya başka bir enstrüman çalabilseydim" demişti.