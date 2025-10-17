BIST 10.087
Ajda Pekkan'dan 40 milyonluk anlaşma! Çikolata markasıyla anlaştı

|
Süperstar Ajda Pekkan yaptığı yeni anlaşma ile adından söz ettirdi. Bir çikolata markası ile anlaşan Pekkan, 40 milyon TL'yi cebine koydu.

Ajda Pekkan'dan 40 milyonluk anlaşma! Çikolata markasıyla anlaştı - Resim: 1

Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla hep ilgi odağı olmayı başaran Ajda Pekkan bu kez bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

Ajda Pekkan'dan 40 milyonluk anlaşma! Çikolata markasıyla anlaştı - Resim: 2

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Pekkan'ın 40 milyon TL karşılığında bir çikolata markasının üç reklamında oynayacağı belirtildi.

Ajda Pekkan'dan 40 milyonluk anlaşma! Çikolata markasıyla anlaştı - Resim: 3

AJDA PEKKAN'IN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atan Ajda Pekkan geçen günlerde en büyük pişmanlığını itiraf etmişti.

Ajda Pekkan'dan 40 milyonluk anlaşma! Çikolata markasıyla anlaştı - Resim: 4

Henüz 5 yaşındayken komşularına yabancı şarkılar söylediğini belirten Süperstar "Çok isterdim keşke piyano veya başka bir enstrüman çalabilseydim" demişti.

