Ajda Pekkan'a büyük şok! Hayranları tarafından yuhalandı, konseri terk edenler oldu
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Ajda Pekkan geçtiğimiz aylarda konserinde yaşanan protokol krizi ile gündem olmuştu. Ünlü isim şimdi de Efes Antik Tiyatro’daki konserinde yaşananlarla gündemde. Seyirciler Pekkan'ı dakikalarca yuhalarken, konser alanını terk edenler oldu.
Şarkıcı Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı.
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Normalde geç kalmayı hiç sevmeyen, her şeyi planlı olan ünlü şarkıcı 21.00'deki konserine saat 22.00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.
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Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç gelebildi. Trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıkları gibi problemler konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu.
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Seyirciler bu durum karşısında sabırsızlanırken, bazı kişiler konser alanını terk etti.
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