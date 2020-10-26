Ajda Pekkan uzun aradan sonra sevenleriyle kavuştu! Sürpriz düetle büyüledi
İstanbul’da ünlü bir restoran, yeni sezona Süperstar Ajda Pekkan ile merhaba dedi. Pekkan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle hayranlarını büyüledi.
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesi büyüleyen Süperstar Ajda Pekkan, sevenlerinin karşısına Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.
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Pekkan, pandemiden dolayı İstanbul’da sekiz ay sonra sevenleriyle buluştuğu için mutlu olduğunu belirtti.
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Süperstar" Siz beni çok seviyorsunuz, bende sizleri çok seviyorum sevgi zaten karşılıklı olan bir şey iyi ki varsınız" diyerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.
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Muhteşem sahne performansı ile misafirlerini büyüleyen Ajda Pekkan, sahneye şarkıcı Cenk Eren’i davet etti.
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