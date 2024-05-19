Ajda Pekkan stadyum konserinden bakın ne kadar kazanacak!
Süperstar Ajda Pekkan'ın 12 Haziran'da vereceği stadyum konserinden kazanacağı para dudak uçuklattı. 700 ila 15 bin TL arasında olan biletlerin yarısı şimdiden satıldı.
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, kariyerinde ilk kez stadyum konseri verecek. Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda birçok sanatçı arkadaşıyla aynı sahneyi paylaşacak.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre sanatçının bu konser için hazırladığı kostümlerin fiyatı 450 ila 500 bin TL arasında değişiyor. En ucuzu 700, en pahalısı 15 bin TL olan biletlerin yarısı da şimdiden satıldı.
Ünlü isim için stadyumda 800 m2'lik, 500 ila 600 bin dolar maliyette dev bir sahne de kurulacak. Pekkan'a 40 kişilik bir dev orkestra ekibiyle birlikte yabancı dansçılardan oluşan 18 kişilik bir ekip eşlik edecek.
Pekkan'ın bu konserden 8.5 milyon TL kazanacağı öğrenildi.