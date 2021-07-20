Ajda Pekkan 'ölümsüzlük iksiri' içiyor! Şişesi 25 bin dolar...
Güzelliği, estetik operasyonları ve hayat enerjisiyle dikkat çeken Ajda Pekkan'ın genç görüntüsünün sırrının Tayland'da yapılan ve şişesi 25 bin dolardan satılan 'ölümsüzlük iksiri' olduğu ortaya çıktı.
Ajda Pekkan hafta sonu Belarus'un başkenti Minsk'te sahne aldı. Sahne kostümü ile dikkat çeken Pekkan, yaklaşık 2 saat boyunca geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Her zamanki güzel ve fit görüntüsünden ödün vermeyen Pekkan'ın bu görüntüsünün altında yatan gerçek nedeninin sadece 'estetik oeprasyonlar' değil bir 'ölümsüzlük iksiri' adı verilen bir tür karışım içecek olduğu sosyal medyada kulaktan kulağa yayıldı.
Ajda Pekkan, konserde repertuvarına aldığı yeni parçalar ve şarkı seçimiyle de dikkat çekti. Özellikle son günlerde birçok sanatçının seslendirdiği 'Dünyadan Uzak' şarkısı büyük beğeni topladı.
Pekkan sahnede beğeni toplarken kulislerde ise güzellik sırrı konuşuldu.
Litresi 500 bin dolar
Yakın çevresi, Pekkan'ın Tayland'da yapılan ve litresi 500 bin dolardan satılan 'ölümsüzlük iksiri'ni düzenli olarak içtiğini söylüyor.