Ajda Pekkan 'ölümsüzlük iksiri' içiyor! Şişesi 25 bin dolar...

Ajda Pekkan hafta sonu Belarus'un başkenti Minsk'te sahne aldı. Sahne kostümü ile dikkat çeken Pekkan, yaklaşık 2 saat boyunca geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Her zamanki güzel ve fit görüntüsünden ödün vermeyen Pekkan'ın bu görüntüsünün altında yatan gerçek nedeninin sadece 'estetik oeprasyonlar' değil bir 'ölümsüzlük iksiri' adı verilen bir tür karışım içecek olduğu sosyal medyada kulaktan kulağa yayıldı.