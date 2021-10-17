Ajda Pekkan mı daha güzel Nebahat Çehre mi? İnterneti sallayan anket
Yaşlarına rağmen genç görüntüleri ve güzellikleriyle gündemden düşmeyen Ajda Pekkan ile Nebahat Çehre sosyal medyada karşı karşıya geldi. Hangisinin daha güzel göründüğüyle ilgili anket yapıldı.
Süperstar Ajda Pekkan'ın yeni albümü için çektirdiği mayolu pozları ve ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin sosyal medyadaki son fotoğraf kareleri yine sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Genç kızlara taş çıkartan hali ikili adeta yarışa sokuldu. Öte yandan Instagram'da 'Ajda Pekkan mı daha güzel yoksa Nebahat Çehre mi' anketi yapıldı.
Efsane isimler yarışa sokuldu
Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan ile oyuncu Nebahat Çehre'nin sosyal medyadaki son fotoğraf kareleri olay oldu. İlerleyen yaşlarına rağmen fit halleri ve güzellikleriyle adından söz ettiren ünlü sanatçılar sosyal medyada karşı karşıya geldi.
Önce Ajda Pekkan'ın pozları patladdı
'Ajda' ismini verdiği yeni albümü için Safa Gülsoy'un objektifine poz veren Ajda Pekkan'ın fotoğrafları sosyal medyayı kasıp kavurdu. 75 yaşındaki şarkıcının bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Yeni fotoğraf kareleriyle magazin gündemine damga vuran Süperstar güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Pekkan'ın fotoğrafları kendisinden 2 yaş büyük olan ve güzelliğiyle yarı yaşındakilere taş çıkaran usta oyuncu Nebahat Çehre ile kıyaslandı.