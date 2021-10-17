Ajda Pekkan mı daha güzel Nebahat Çehre mi? İnterneti sallayan anket

Süperstar Ajda Pekkan'ın yeni albümü için çektirdiği mayolu pozları ve ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin sosyal medyadaki son fotoğraf kareleri yine sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Genç kızlara taş çıkartan hali ikili adeta yarışa sokuldu. Öte yandan Instagram'da 'Ajda Pekkan mı daha güzel yoksa Nebahat Çehre mi' anketi yapıldı.