Ajda Pekkan Kuruçeşme Açıkhava'yı coşturdu! Çarpıcı açıklamalarıyla starlık dersi verdi

Her döneme damga vuran şarkılarıyla, birbirinden farklı sahne kostümleriyle, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle "Superstar" lakabıyla tanınan Ajda Pekkan önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da hayranlarını coşturdu. Sahnede ışıldayan Pekkan'a yoğun ilgi vardı. Kendi tasarımı olan kostümüyle sahneye adım atan Pekkan, spor şıklığıyla göz kamaştırdı. Kendisini yalnız bırakmayan Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan ile gece boyunca şakalaştı. Konser sırasında starlık dersi veren Pekkan çarpıcı açıklamalara imza attı.