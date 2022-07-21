Ajda Pekkan Kuruçeşme Açıkhava'yı coşturdu! Çarpıcı açıklamalarıyla starlık dersi verdi
Her dönemin yıldızı olan, şarkılarıyla, sahne kostümleriyle adından söz ettiren Superstar lakabıyla tanınan Ajda Pekkan, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da sevenlerine müzik şöleni yaşattı. Konser boyunca kardeşi Semiramis Pekkan ile şakalaşan Pekkan, çok konuşulacak açıklamalara imza attı, adeta starlık dersi verdi...
Her döneme damga vuran şarkılarıyla, birbirinden farklı sahne kostümleriyle, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle "Superstar" lakabıyla tanınan Ajda Pekkan önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da hayranlarını coşturdu. Sahnede ışıldayan Pekkan'a yoğun ilgi vardı. Kendi tasarımı olan kostümüyle sahneye adım atan Pekkan, spor şıklığıyla göz kamaştırdı. Kendisini yalnız bırakmayan Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan ile gece boyunca şakalaştı. Konser sırasında starlık dersi veren Pekkan çarpıcı açıklamalara imza attı.
Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, dün akşam 'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan’ın sahnesiyle ışıldadı.
"Kendime dönüşmeyi bekliyorum. Normal insan gibi yaşamayı çok seviyorum" diyen sanatçı, kendisini yalnız bırakmayan kardeşi Semiramis Pekkan ile şakalaştı.
Ajda Pekkan’ın yoğun istek üzerine ikinci kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava kapasitesinin üstünde ağırladığı müzikseverle hınca hınç doldu.