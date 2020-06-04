Ajda Pekkan koronavirüsü fırsat bildi! Villasına kallavi zam yaptı

"39 milyon TL'den 46 milyon TL'ye çıkardı": Süperstar Ajda Pekkan, evinin satışı için birçok emlakçıyı haberdar etti. Pekkan'ın özel havuzlu ve aylık aidatı 4.500 TL olan villasının son fiyatı, satış sitesinde tam 46 milyon TL olarak görünüyor.