Ajda Pekkan koronavirüsü fırsat bildi! Villasına kallavi zam yaptı
Ajda Pekkar süper lüks villasını satılığa çıkardı, koronavirüs ile talep artınca da astronomik bir rakam istedi.
Çin'den diğer ülkelere kısa sürede yayılan ve yüz binlerin üstünde cana mal olan korona salgını sonrası bahçeli evlere talepler artmaya başladı. Süperstar Ajda Pekkan da Bahçeköy'deki villasına zam yaparak satışa çıkardı.
Takvim'in verdiği habere göre, Pekkan salgın sonrası bahçeli evlere talebin yoğunlaşması üzerine bunu fırsata çevirdi ve zamma gitti. Pekkan daha öncede villasını satılığa çıkarmış ancak yüksek fiyatından ötürü satamamıştı.
"39 milyon TL'den 46 milyon TL'ye çıkardı": Süperstar Ajda Pekkan, evinin satışı için birçok emlakçıyı haberdar etti. Pekkan'ın özel havuzlu ve aylık aidatı 4.500 TL olan villasının son fiyatı, satış sitesinde tam 46 milyon TL olarak görünüyor.
Süperstar Ajda Pekkan'ın satışa çıkardığı bahçeli villası 1200 metrekare iken, oda ve salon sayısı 6+2 ve ısınma tipi kombi.