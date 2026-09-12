Ajda Pekkan konserinde coştular! Demet Şener ve Ebru Şallı eğlenceye doydu!
Ebru Şallı ve Demet Şener, Ajda Pekkan konserinde biraraya geldiler. İki yakın dost Ajda Pekkan'ın sevilen şarkılarını söylerken kendilerini müziğin ritmine bıraktı.
Ajda Pekkan’ın konserinde bir araya gelen yakın dostlar Ebru Şallı ve Demet Şener, gece boyunca doyasıya eğlendi. Şener’in müziğin ritmine kendini kaptırıp saçlarını savurarak dans ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.
Türk müziğinin usta ismi Ajda Pekkan, sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, konseri izlemeye gelen ünlü isimler de eğlenceleriyle dikkat çekti.
Yakın dostlar Demet Şener ile Ebru Şallı, konserde Ajda Pekkan'ın sevilen şarkılarını söylerken kendilerini müziğin ritmine bıraktı.
RİTME KAPILDILAR
Konser boyunca şarkılara eşlik eden Şener ile Şallı, kendilerini müziğin ritmine kaptırdı. Demet Şener saçlarını savurarak dans ederken ikili o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
SAÇLARINI SAVURARAK EĞLENDİ
Müziğe kendini tamamen kaptıran Şener’in neşeli ve enerjik halleri geceye damga vurdu. Demet Şener bir ara kendini müziğe kaptırıp saçlarını savurarak doyasıya eğlendi.
İkili, Ajda Pekkan’ın sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik ederken konser boyunca doyasıya eğlendi.
Demet Şener sosyal medya hesabından görüntülerle ilgili, "En sevdiğim şey dans etmek eğlenmek. Hayat çok güzel salın kendinizi çok da şey etmeyin." dedi.