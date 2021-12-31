Ajda Pekkan 4 yıldır satılmayan evini 2 katına çıkardı! Fiyatı ne kadar?

Kazancını gayrimenkule yatıran Ajda Pekkan, yaklaşık 4 yıldır satışta olan lüks malikanesinin fiyatını artırdı. Şarkıcının 4 yıldır satışta olan evine Dubaili bir prensin talip olduğu ileri sürülmüştü ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Pekkan, geçtiğimiz sene 38 milyon TL istediği malikanesinin fiyatını 75 milyon TL'ye çıkardı.