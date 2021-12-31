Ajda Pekkan 4 yıldır satılmayan evini 2 katına çıkardı! Fiyatı ne kadar?
Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 2 katına çıkardı. Ajda Pekkan'ın evinin fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten...
Kazancını gayrimenkule yatıran Ajda Pekkan, yaklaşık 4 yıldır satışta olan lüks malikanesinin fiyatını artırdı. Şarkıcının 4 yıldır satışta olan evine Dubaili bir prensin talip olduğu ileri sürülmüştü ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Pekkan, geçtiğimiz sene 38 milyon TL istediği malikanesinin fiyatını 75 milyon TL'ye çıkardı.
75 yaşındaki başarılı sanatçı Ajda Pekkan, Sarıyer Bahçeköy'deki lüks malikanesine bir türlü alıcı bulamadı. Süperstar Ajda Pekkan da bu süreçte evinin fiyatını artırdı.
Habertürk'te yer alan habere göre, malikanenin satışı için birden fazla emlakçıyla anlaşan Pekkan, son dönemdeki gayrimenkul fiyatlarındaki gelişmelerin ardından evininin satış fiyatını güncelledi.
Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti.