Ajda Pekkan, 22 yaş küçük sevgilisiyle kavga etti! İşte kavganın nedeni...
Türk popunun süperstarı Ajda Pekkan ile kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu'nun arası bozuldu. Kavganın sebebi Ajda Pekkan'ın klipte giydiği kıyafetler olduğu öğrenildi.
Son dönemde sosyal medyadan yaptığı cesur fotoğraflar paylaşan Türk Popunun süperstarı Ajda Pekkan uzun süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Bülent Çavuşoğlu ile kavga etti.
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Süperstar ile Çavuşoğlu'nun arası açan konu ise Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Canın Sağolsun' klibi olduğu öğrenildi. Çiftin kavga sebebi Pekkan'ın klipte açık kıyafetler giymesi olduğu konuşuluyor.
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Klipteki kıyafetleri açık bulan Bülent Çavuşoğlu evde fırtınalar estirdi.
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Kavgaya tutuşan sevgililerden Pekkan’ın Çavuşoğlu’na ‘İşime karışamazsın’ dediği öğrenildi.
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