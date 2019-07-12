Ajda Pekkan, 22 yaş küçük sevgilisiyle kavga etti! İşte kavganın nedeni...

Süperstar ile Çavuşoğlu'nun arası açan konu ise Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Canın Sağolsun' klibi olduğu öğrenildi. Çiftin kavga sebebi Pekkan'ın klipte açık kıyafetler giymesi olduğu konuşuluyor.