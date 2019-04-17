Ajax Juventus'u devirdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Ajax Juventus'u devirdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Real Madrid'i saf dışı bırakarak tarih yazan Ajax, çeyrek finalde de bir başka dünya devi Juventus'u eleyerek yarı finale yükseldi. Hollanda temsilcisi, 1-1'in rövanşında konuk olduğu Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Ajax Juventus'u devirdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı - Sayfa 1

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen 2 takım belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Barcelona ile Manchester United ve Juventus ile Ajax karşılaştı.

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Ajax Juventus'u devirdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı - Sayfa 2

İlk maçta Hollanda'da 1-1 berabere kalan Juventus, kendi sahasında Ajax'a 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 

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Ajax Juventus'u devirdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı - Sayfa 3

Juventus 28. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 34. dakikada Van de Beek'in golüyle Ajax beraberliği yakaladı:1-1 De Ligt'in 67. dakikada attığı golle Ajax 2-1 öne geçti.

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Ajax Juventus'u devirdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı - Sayfa 4

Karşılaşma 2-1 Ajax'ın üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Ajaç Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

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