Ajax Juventus'u devirdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Real Madrid'i saf dışı bırakarak tarih yazan Ajax, çeyrek finalde de bir başka dünya devi Juventus'u eleyerek yarı finale yükseldi. Hollanda temsilcisi, 1-1'in rövanşında konuk olduğu Juventus'u 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen 2 takım belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Barcelona ile Manchester United ve Juventus ile Ajax karşılaştı.
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İlk maçta Hollanda'da 1-1 berabere kalan Juventus, kendi sahasında Ajax'a 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
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Juventus 28. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 34. dakikada Van de Beek'in golüyle Ajax beraberliği yakaladı:1-1 De Ligt'in 67. dakikada attığı golle Ajax 2-1 öne geçti.
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Karşılaşma 2-1 Ajax'ın üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Ajaç Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
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