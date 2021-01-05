AirPods Max kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı belli oldu
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın 'AirPods Max' isimli ilk kulak üstü kulaklığının - kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı belli oldu.
Apple son aylarda hakkında onca sızıntı ve söylenti çıkan ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max’i geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardı.
Fiyatı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.
15 Aralık'ta ülkemizde satışa çıkan AirPods Max'in kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı da belli oldu. Kulaklık yastıkları Türkiye’de 729 TL'den satışa sunulacak.
Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen model aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.