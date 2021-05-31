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Ailesiyle tartışan genç öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı: Zorunda kaldım

İhlas Haber Ajansı
Ailesiyle tartışan genç öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı: Zorunda kaldım

İSPANYA'nın Alicante bölgesinde ailesine kızan bir gencin yaptığı görenler hayrete düştü.

Ailesiyle tartışan genç öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı: Zorunda kaldım

İspanya’nın Alicante bölgesindeki La Romana kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Andres Canto, ebeveynleriyle tartıştıktan sonra evlerinin arka bahçesinde çukur kazmaya başladı. 

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Ailesiyle tartışan genç öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı: Zorunda kaldım

Andres’in kazdığı çukur 6 yıl sonra oturma odası ve yatak odası olan bir yeraltı evine dönüştü.

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Ailesiyle tartışan genç öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı: Zorunda kaldım

Ailesine karşı öfkelenerek başladığı kazıyı yıllarca sürdüren genç, yerin 3 metre derinliğindeki mağarayı kendine sığınak yaptı.

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Ailesiyle tartışan genç öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı: Zorunda kaldım

Şu anda 20 yaşında olan Andres, basamaklarla inilen mağaradaki odasına WiFi sistemi kurdu, yatak, radyo, sandalye ve yiyecek gibi malzemeler koydu.

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