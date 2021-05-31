Ailesiyle tartışan genç öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı: Zorunda kaldım
İSPANYA'nın Alicante bölgesinde ailesine kızan bir gencin yaptığı görenler hayrete düştü.
İspanya’nın Alicante bölgesindeki La Romana kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Andres Canto, ebeveynleriyle tartıştıktan sonra evlerinin arka bahçesinde çukur kazmaya başladı.
Andres’in kazdığı çukur 6 yıl sonra oturma odası ve yatak odası olan bir yeraltı evine dönüştü.
Ailesine karşı öfkelenerek başladığı kazıyı yıllarca sürdüren genç, yerin 3 metre derinliğindeki mağarayı kendine sığınak yaptı.
Şu anda 20 yaşında olan Andres, basamaklarla inilen mağaradaki odasına WiFi sistemi kurdu, yatak, radyo, sandalye ve yiyecek gibi malzemeler koydu.