Ailenin acı feryatları... Sakaryalı şehit Ömer Faruk Civelek'e son görev
IRAK'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), askeri törenle Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin gözyaşları içerisinde feryat edişi yürekleri dağladı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü.
Şehidin Sakarya Karasu'da oturan ailesine acı haberi, askeri yetkililer ulaştırdı. Gölköprü Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Civelek'in cenazesi baba ocağına ulaştırılmak üzere ise dün gece saatlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına getirildi.
Burada gerçekleşen karşılama töreni sonrasında şehidin naaşı, Karasu’ya getirildi. Şehit Civelek için Gölköprü Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde baba Civelek tabuta kapanıp gözyaşlarına boğuldu.