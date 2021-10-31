'Ailem 1 sene sonra öğrendi' deyip Kanal D Yargı'nın katili Onur Durmaz itiraf etti: İstenmeyen şeyleri
Yargı dizisinde haftalarca merak edilen soru yanıtını buldu, katil Engin çıktı! Katilin kimliği yalnızca seyirciyi değil, Engin’i canlandıran Onur Durmaz’ı da şaşırttı.
Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Yargı'da Engin Tilmen karakterini canlandıran Onur Durmaz, Hürriyet gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Vienna Konservatorium mezunusunuz. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Hep hayaliniz miydi?
- Sahne, çocukluğumdan beri kendimi iyi hissettiğim, huzurlu olduğum yer oldu. Daha çocukken bile eve gelen misafirlere “Gösterimiz 10 dakika sonra başlıyor” diye bilet hazırlar, kendimce hazırladığım kostümlerimle gösterimi yapardım. Lise döneminde babamın eve getirdiği bir VHS kamerayla bu minik gösteriler, arkadaşlarımla çektiğim kısa Filmler ve skeçler haline döndü.
Lise sonlarına doğru bir yandan özel tiyatrolarda oynuyor, aynı zamanda bir sanat merkezinde gitar dersi veriyordum. Üniversite dönemi geldiğinde ailem Viyana Ekonomi Üniversitesi’ne gideceğimi sanıyordu, fakat ben konservatuvara başlamıştım. Ailem sanırım 1 sene sonra öğrendi durumu ama hiç tepki vermediler, şaşırmadılar. Yani hayatımın hep bir parçasıydı oyunculuk ve müzik.
Tiyatroya vakit ayırabiliyor musunuz?
- İyi bir tiyatro izleyicisi olduğumu düşünüyorum. Pandemi öncesi her fırsatta tiyatroya gider, izler, notlarımı ve izleme keyfimi alır dönerdim. Artık ne yazık ki eskisi gibi oyun izleyemiyorum. Çok uzun zamandır bir tiyatro oyununda da rol almadım.