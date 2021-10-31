'Ailem 1 sene sonra öğrendi' deyip Kanal D Yargı'nın katili Onur Durmaz itiraf etti: İstenmeyen şeyleri

Vienna Konservatorium mezunusunuz. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Hep hayaliniz miydi?

- Sahne, çocukluğumdan beri kendimi iyi hissettiğim, huzurlu olduğum yer oldu. Daha çocukken bile eve gelen misafirlere “Gösterimiz 10 dakika sonra başlıyor” diye bilet hazırlar, kendimce hazırladığım kostümlerimle gösterimi yapardım. Lise döneminde babamın eve getirdiği bir VHS kamerayla bu minik gösteriler, arkadaşlarımla çektiğim kısa Filmler ve skeçler haline döndü.