Ailelerinin hayali gerçek oldu! İkiz kız kardeşler ikizlerle evlendi çifte düğün yaptı
Kastamonu’da, Eray ve Koray Çınar isimli ikiz kardeşler, tanıştıkları ve yine ikiz kardeş olan Nagihan ve Neslihan Güvercin ile çifte düğünle dünya evine girdi. Ailelerinin hayaliydi gerçek oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığında veteriner hekim olarak çalışan Eray Çınar, Ardahan'ın Göle ilçesindeki görevi sırasında, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nagihan Göğercin ile tanıştı.
Daha sonra Eray Çınar, Ankara'da Ticaret Bakanlığında uzman memur olarak görev yapan ikiz kardeşi Koray Çınar'ı, Nagihan Göğercin’in tarih öğretmeni olan ikiz kardeşi Neslihan Göğercin ile tanıştırdı.
Daha sonra Eray Çınar ve ikiz kardeşi Koray Çınar ile yine ikiz kardeş olan Nagihan ve Neslihan Göğercin evlenmeye karar verdi. Evlenme kararı alan Eray Çınar ile Nagihan Göğercin ve Koray Çınar ile Neslihan Göğercin, önce Ardahan’da, ardından Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yapılan çifte nikah ve düğün ile dünya evine girdi.
Çiftin nikahlarını ise İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık kıydı. Çiftin düğün törenlerine Eray ve Koray Çınar'ın babası Fazıl Çınar, annesi Halime Çınar, Neslihan ve Nagihan Göğercin'in babası Orhan Göğercin ve annesi Çimen Göğercin, aileleri ve yakınları katıldı.