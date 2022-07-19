Ailelerinin hayali gerçek oldu! İkiz kız kardeşler ikizlerle evlendi çifte düğün yaptı

Daha sonra Eray Çınar ve ikiz kardeşi Koray Çınar ile yine ikiz kardeş olan Nagihan ve Neslihan Göğercin evlenmeye karar verdi. Evlenme kararı alan Eray Çınar ile Nagihan Göğercin ve Koray Çınar ile Neslihan Göğercin, önce Ardahan’da, ardından Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yapılan çifte nikah ve düğün ile dünya evine girdi.