'Ailede herkes gözümün içine bakıyor' diyen Hakan Altun itiraf etti: Belki sıkıntı bendedir
Kanal D'nin büyük beğeniyle izlenilen 'Şarkılar Bizi Söyler' programının sunucu Hakan Altun açıklamalarda bulundu.
Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle sahnelere ve Kanal D'de yayınlanan programına ara vermek zorunda kalan 48 yaşındaki sanatçı, sağlığına kavuştu. Programlarına kaldığı yerden devam eden sanatçı, önceki gün Etiler’de görüntülendi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Ailecek iftar yaptık, teyzemin de doğum günüydü ufak bir kutlama gibi oldu. İftar açtık hep beraber” dedi.
Yeni albüm sürprizini de veren Altun, “Bayram ya da bayramdan sonra yeni bir albüm çıkartıyorum. 13 şarkı var, hepsi yeni şarkılar." ifadelerini kullandı.
Altun "Genelde albüm yapılmıyor ama ben zaten önceden yapmak istediğimi söylemiştim. Bunalım bir albüm geliyor, slow şarkıların yoğunlukta olduğu bir proje oldu” diye konuştu.