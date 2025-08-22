BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,12
ALTIN 4.446,41

Aile temelinden sarsılmıştı! Nazlı Sabancı kızının masal gibi odasını paylaştı...

|
Aile temelinden sarsılmıştı! Nazlı Sabancı kızının masal gibi odasını paylaştı...

Bursalı Nazlı Kayı, Türkiye'nin en zengin ailesine gelin gitti. 2021 yılında Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile evlendi. O günden itibaren magazin gündeminden düşmedi... Hacı Sabancı'nın evlilik dışı doğan oğlu Uzay'ı öğrenince şok geçirdi.

Aile temelinden sarsılmıştı! Nazlı Sabancı kızının masal gibi odasını paylaştı... - Resim: 1

Boşanmanın eşiğine geldiği konuşulan Sabancı çifti geçen günlerde ise 2 yaşına basan kızları Arzu Alara için bir organizasyon düzenledi.

18
Aile temelinden sarsılmıştı! Nazlı Sabancı kızının masal gibi odasını paylaştı... - Resim: 2

Doğum günü kutlamasından kareleri Instagram'da paylaşan Nazlı Sabancı şimdi de kızının pespembe yeni oyun odasını takpçilerine gösterdi.

28
Aile temelinden sarsılmıştı! Nazlı Sabancı kızının masal gibi odasını paylaştı... - Resim: 3

Adeta bir masal evi gibi görünen odada yok yoktu...

38
Aile temelinden sarsılmıştı! Nazlı Sabancı kızının masal gibi odasını paylaştı... - Resim: 4

Arzu Sabancı'nın, önceki ay mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden olduğu ortaya çıkan 4 yaşındaki oğlu Uzay için harekete geçtiği iddia edilmişti.

48